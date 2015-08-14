У Сан-Паулу за три години застрелили 17 людей
17:45, 14 серпня 2015Світ
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Поліція Сан-Паулу розслідує вбивства 17 людей, що відбулися протягом трьох годин.
Вбивства сталися в ніч на четвер / zbroya.info
Про це повідомляє Associated Press.
Серія вбивств сталася в ніч на четвер, 13 серпня, на сході міста.
Десять осіб загинули у барі унаслідок стрілянини, яку влаштували невідомі у масках.
Один молодий чоловік був убитий біля магазину морозива. У тому ж районі ще один чоловік був застрелений двома невідомими на мотоциклі.
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Решта п'ять вбивств сталися в інших районах міста.
Як повідомили місцевим ЗМІ очевидці, перед тим, як почати стріляти, вбивці запитували, хто із присутніх має кримінальне минуле, і стріляли в тих, хто називався.
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