У Сан-Паулу за три години застрелили 17 людей

Про це повідомляє Associated Press.

Серія вбивств сталася в ніч на четвер, 13 серпня, на сході міста.

Десять осіб загинули у барі унаслідок стрілянини, яку влаштували невідомі у масках.

Один молодий чоловік був убитий біля магазину морозива. У тому ж районі ще один чоловік був застрелений двома невідомими на мотоциклі.

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Решта п'ять вбивств сталися в інших районах міста.

Як повідомили місцевим ЗМІ очевидці, перед тим, як почати стріляти, вбивці запитували, хто із присутніх має кримінальне минуле, і стріляли в тих, хто називався.