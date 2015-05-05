У центрі Белфаста застрелили екс-керівника Ірландської республіканської армії
21:51, 05 травня 2015Світ
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Один з колишніх лідерів Ірландської республіканської армії Джерард Девісон застрелений сьогодні в центрі Белфаста.
news.mail.ru
У поліції вважають, що за вбивством можуть стояти ірландські націоналісти, з якими у Джерарда Девісона були конфлікти, передає Бі-бі-сі.
Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад.
У 2005 році Джерарда Девісона допитували у справі про вбивство політика Роберта Маккартні, його підозрювали у замовленні вбивства, однак звинувачень йому так і не висунули.
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