У центрі Белфаста застрелили екс-керівника Ірландської республіканської армії

У поліції вважають, що за вбивством можуть стояти ірландські націоналісти, з якими у Джерарда Девісона були конфлікти, передає Бі-бі-сі.

Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад.

У 2005 році Джерарда Девісона допитували у справі про вбивство політика Роберта Маккартні, його підозрювали у замовленні вбивства, однак звинувачень йому так і не висунули.