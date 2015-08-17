У Тяньдзіні постраждалі від вибухів вимагають від влади компенсацій

Активісти зібралися біля готелю, де чиновники давали прес-конференцію щодо розслідування причин катастрофи, передає українська редакція "Німецької хвилі". Городяни тримали в руках плакати з написами "Ми, жертви, вимагаємо: уряде, поверни нам наші будинки" та "Діти запитують: як ми можемо вирости здоровими?".

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Як зазначається у повідомленні, під час прес-конференції представники влади насилу змогли відповісти, як склад хімічних речовин дозволили здати в експлуатацію у цьому місці. Питання також стосувалися керівництва складу. Державна прокуратура анонсувала, що розслідуватиме злочини, пов’язані з вибухами, у тому числі можливе перевищення службових повноважень та зловживання владою. Генеральний менеджер компанії Ruihai, тим часом, перебуває у лікарні під наглядом поліції.

Тим часом, кількість загиблих унаслідок аварії зросла до 114 людей, ще 70 досі вважають зниклими без вісти, у тому числі 64 пожежники та шість полісменів, заявив сьогодні речник китайського уряду.