У Тяньдзіні постраждалі від вибухів вимагають від влади компенсацій
Мешканці міста Тяньдзінь, чиї домівки пошкоджені внаслідок вибухів, вийшли на акцію протесту, вимагаючи від влади виплати компенсацій.
Активісти зібралися біля готелю, де чиновники давали прес-конференцію щодо розслідування причин катастрофи, передає українська редакція "Німецької хвилі". Городяни тримали в руках плакати з написами "Ми, жертви, вимагаємо: уряде, поверни нам наші будинки" та "Діти запитують: як ми можемо вирости здоровими?".
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Як зазначається у повідомленні, під час прес-конференції представники влади насилу змогли відповісти, як склад хімічних речовин дозволили здати в експлуатацію у цьому місці. Питання також стосувалися керівництва складу. Державна прокуратура анонсувала, що розслідуватиме злочини, пов’язані з вибухами, у тому числі можливе перевищення службових повноважень та зловживання владою. Генеральний менеджер компанії Ruihai, тим часом, перебуває у лікарні під наглядом поліції.
Тим часом, кількість загиблих унаслідок аварії зросла до 114 людей, ще 70 досі вважають зниклими без вісти, у тому числі 64 пожежники та шість полісменів, заявив сьогодні речник китайського уряду.