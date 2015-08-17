Колишнього прем'єра Іраку хочуть судити за здачу Мосула "Ісламській державі"
Парламент Іраку закликав віддати колишнього прем'єр-міністра Нурі Малікі під суд за бездіяльність під час захоплення Мосула бойовиками угруповання "Ісламська держава".
Як повідомили агентству Reuters, два депутати, відповідна резолюція успішно пройшла голосування в іракському парламенті і тепер буде передана представникам судової влади, передає Бі-бі-сі.
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Один з депутатів підкреслив, що резолюція не зобов'язує суд розглядати звинувачення на адресу колишнього прем'єра. Суд і слідство самі вирішать, наскільки обгрунтовані претензії парламенту.
Крім прем'єра в документі згадуються ще близько 30 колишніх високопоставлених чиновників. Їх імена поки не наводяться.
Бойовики угруповання "Ісламська держава" захопили Мосул в червні 2014 року. Місто до сих пір знаходиться під їх контролем.
Мосул є другим за величиною містом Іраку і важливим опорним пунктом. Контроль над містом дозволив ісламістам почати просування на північ і захід країни і захопити майже третину її території.