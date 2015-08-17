Перший закордонний візит новий президент Польщі Дуда здійснить до Естонії

Столицю Естонії новий президент Польщі відвідає 23 серпня - в річницю підписання пакту Молотова-Ріббентропа, повідомляє Польське радіо.

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Канцелярія президента Польщі сьогодні представила план перших закордонних візитів Анджея Дуди. Наступні візити: 28 серпня - Берлін, 15 вересня - Лондон, 21-22 - вересня - знову Німеччина. Під кінець вересня Анджей Дуда відвідає Нью-Йорк, де зустрінеться з президентом США Бараком Обамою.

На початку листопада президент Польщі відвідає столицю Румунії - Бухарест, де візьме участь в міні-саміті НАТО. Стоденний цикл перших закордонних візитів президент Польщі завершить виїзд до Пекіна, де Анджей Дуда візьме участь у саміті Центральна Європа - Китай.

З Петром Порошенком польський президент зустрінеться протягом найближчих 100 днів, проте ще не відомо, де і коли відбудеться ця зустріч, - наголосив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський.

Нагадаємо, що 6 серпня у своїй промові після складання присяги президента Анджей Дуда наголосив на важливості тіснішої співпраці Польщі з країнами регіону Центрально-Східної Європи. "Нам треба розмовляти також з нашими партнерами в Центрально-Східній Європі, на Півночі, від басейну Балтійського, аж до Адріатичного та Чорного морів", – сказав глава Польщі, висловивши також готовність до зміцнення контактів у рамках Вишеградської групи, до якої входять Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина.

15 серпня Анджей Дуда заявив, що має зустрітися з українським президентом, і на даний момент триває підготовка до цієї зустрічі.