Росія хоче "у відповідь на недружній крок" знімати відбитки пальців у туристів з Європи
15:57, 17 серпня 2015Світ
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Ростуризм пропонує ввести обов'язкову дактилоскопію для отримання російських віз європейцями.
Це може призвести до падіння в'їзного туристичного потоку / ngs24.ru
"Країни Євросоюзу ввели по відношенню до російських туристів обов'язкову дактилоскопію при отриманні віз. У відповідь на цей явно недружній крок також планується ввести (в Росії) таку систему", - заявив глава Ростуризму Олег Сафонов, повідомляє ТАСС.
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"Але, на нашу думку, це миттєво призведе до падіння в'їзного туристичного потоку", - визнав Сафонов.
При цьому для деяких країн пропонують ввести візові послаблення, наприклад, безвізові групові поїздки.
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