Росія хоче "у відповідь на недружній крок" знімати відбитки пальців у туристів з Європи

"Країни Євросоюзу ввели по відношенню до російських туристів обов'язкову дактилоскопію при отриманні віз. У відповідь на цей явно недружній крок також планується ввести (в Росії) таку систему", - заявив глава Ростуризму Олег Сафонов, повідомляє ТАСС.

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"Але, на нашу думку, це миттєво призведе до падіння в'їзного туристичного потоку", - визнав Сафонов.

При цьому для деяких країн пропонують ввести візові послаблення, наприклад, безвізові групові поїздки.