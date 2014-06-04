Росія благає українців відпочивати в Криму

Про це в інтерв'ю корреспоненту ИТАР-ТАСС сьогодні повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Ростуризму Олег Сафонов.

"У нас є завдання залучати не тільки російських, але і українських, і інших іноземних мандрівників у Крим. Історично жителі України дуже любили відпочивати на кримських курортах, крім того, багато з них володіють власністю на півострові", - підкреслив Сафонов.

За його словами, "Ростуризм буде всіляко підтримувати прагнення українців відпочивати в Криму".

"Ми були б щасливі бачити туристів з України в республіці", - сказав в.о. голови Ростуризму, підкресливши, що з боку РФ "ніяких перешкод для цих подорожей не існує".

Нагадаємо, ФСБ заарештувало в Криму чотирьох осіб, обвинувачених в організації теракту і приналежності до "Правого сектору". Серед заарештованих - відомий кінорежисер Олег Сенцов і антифашист Олександр Кольченко.

Інші проукраїнські активісти в Криму просто зникають.

Кілька днів тому так звані "казакі" розгромили українську церкву в селі Перевальне.

Як відомо, у зв'язку з окупацією Криму, міжнародним бойкотом Росії і відсутністю туристів з України туристичний сезон на півострові був зірваний.