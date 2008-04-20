Спікер польського парламенту замовив в Європі слово за Україну
18:56, 20 квітня 2008Світ
1104 0
Коморовський просить перерозподілити кошти
Спікер парламенту Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ закликав Європейський Союз розширити контакти з Україною і сприяти демократизації Білорусі.
Як передає радіо "Свобода", про це він заявив, виступаючи в Берліні.
Б.КОМОРОВСЬКИЙ розкритикував той факт, що 70 відсотків коштів, виділених Євросоюзом на зміцнення зв`язків із сусідніми країнами, направляють на південь Європи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter