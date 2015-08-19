Прем'єр Туреччини повернув президенту мандат на формування нового уряду

Давутоглу офіційно повернув мандат у вівторок, 18 серпня, під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє Reuters із посиланням на заяву адміністрації президента, передає Deutsche Welle.

Поки невідомо, чи Ердоган дасть шанс лідеру соціал-демократичної "Республіканської народної партії" (CHP) Кемалю Кілічдароглу спробувати сформувати новий уряд. Крайній термін для формування нового уряду спливає 23 серпня.

Читайте такожПартія Ердогана вперше за 13 років втратила парламентську більшість у меджлісі

Очікується, що Ердоган все ж оголосить нові вибори і призначить тимчасовий уряд, зазначається у повідомленні інформагенції AP.

Раніше УНІАН повідомляв, що переговори щодо формування коаліційного уряду на чолі з турецькою партією влади - "Партією справедливості і розвитку" (AKP), яка мала більшість в парламенті Туреччини з 2002 року, - провалилися.