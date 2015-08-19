Прем'єр Туреччини повернув президенту мандат на формування нового уряду
Прем'єр-міністр Туреччини і лідер "Партії справедливості і розвитку" (AKP) Ахмет Давутоглу повернув мандат на формування нового уряду після того, як переговори щодо формування коаліції з двома партіями провалилися.
Давутоглу офіційно повернув мандат у вівторок, 18 серпня, під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє Reuters із посиланням на заяву адміністрації президента, передає Deutsche Welle.
Поки невідомо, чи Ердоган дасть шанс лідеру соціал-демократичної "Республіканської народної партії" (CHP) Кемалю Кілічдароглу спробувати сформувати новий уряд. Крайній термін для формування нового уряду спливає 23 серпня.
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Очікується, що Ердоган все ж оголосить нові вибори і призначить тимчасовий уряд, зазначається у повідомленні інформагенції AP.
Раніше УНІАН повідомляв, що переговори щодо формування коаліційного уряду на чолі з турецькою партією влади - "Партією справедливості і розвитку" (AKP), яка мала більшість в парламенті Туреччини з 2002 року, - провалилися.