Переговори про формування коаліційного уряду в Туреччині зазнали невдачі

Про це у понеділок, 17 серпня, заявив прем'єр-міністр країни Ахмет Давутоглу, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Після зустрічі з лідером "Партії націоналістичного руху" (MHP) Девлетом Бахчелі, Давутоглу сказав, що керівництво націоналістів не погодилося ані на коаліцію, ані на формування уряду меншості AKP. Бахчелі, своєю чергою, заявив, що його партія виступить і проти дострокових виборів у разі, якщо така пропозиція буде внесена у парламент. Давутоглу заявив про подальші консультації з керівництвом консервативної ісламської AKP та президентом Реджепом Таїпом Ердоганом щодо подальших кроків. Час на подолання політичної блокади у правлячої партії - до 23 серпня.

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В разі, якщо сформувати коаліцію не вдасться, імовірно, президент Ердоган розпустить перехідний уряд і призначить позачергові парламентські вибори на осінь.

У найбільшій опозиційній партії - соціал-демократичній "Республіканській народній партії" (CHP) - вважають, що тепер Ердоган має дати мандат на формування коаліційного уряду їхньому голові Кемалю Кілічдароглу.

Раінше УНІАН повідомляв, що правляча та опозиційна партії не змогли сформувати парламентську коаліцію, у з'язку з цим у країні можуть відбутися дострокові вибори.

Останні вибори до турецького парламенту відбулися в червні. За їхніми результатами правляча "Партія справедливості і розвитку", яка перебувала при владі в Туреччині з 2002 року, вперше втратила більшість.

Нестабільна ситуація в турецькій внутрішній політиці негативно вплинула на національну валюту - ліру, яка впала до рекордного мінімуму щодо долара - 2,86 ліри за долар.