Біля берегів Сомалі пірати захопили ще одне судно
08:52, 21 квітня 2008Світ
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На борту перебувають 26 осіб
Сьогодні вночі біля берегів Сомалі пірати захопили іспанське риболовне судно "Плая де Бакіо", на борту якого перебувають 26 осіб, передає ІТАР-ТАРС .
У складі команди - 13 іспанських і 13 іноземних моряків.
За попередніми даними, пірати відганяють судно в один з портів Сомалі.
Його захопили в тому ж районі, що й недавно звільнену французьку яхту "Ле Понан".
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