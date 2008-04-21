Біля берегів Сомалі пірати захопили ще одне судно

Сьогодні вночі біля берегів Сомалі пірати захопили іспанське риболовне судно "Плая де Бакіо", на борту якого перебувають 26 осіб, передає ІТАР-ТАРС .

У складі команди - 13 іспанських і 13 іноземних моряків.

За попередніми даними, пірати відганяють судно в один з портів Сомалі.

Його захопили в тому ж районі, що й недавно звільнену французьку яхту "Ле Понан".