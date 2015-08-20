У Парижі вогонь охопив один з найбільших наукових музеїв Європи (відео)

Про це передає Inquirer.net.

"Локалізувати вогонь буде складно", - заявив представник протипожежної служби міста.

Загоряння, причини якого поки невідомі, почалося на світанку в приміщенні, де ведуться будівельні роботи. Вогонь охопив шість поверхів будівлі, повідомляє France Info. Площа пожежі склала 10 тис. квадратних метрів.

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До місця інциденту стягнуті 30 одиниць техніки, працюють 120 пожежників, двоє з них отримали незначні опіки.

За даними видання Assoсiated Press, постраждали двоє пожежників.