ЗМІ: Через розкол всередині правлячої партії в Греції можуть оголосити дострокові вибори

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас може оголосити дострокові вибори у зв'язку з розколом всередині правлячої партії СІРІЗА щодо нової угоди з кредиторами на 86 млрд євро.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на грецьке видання Kathemirini.

Очікується, що Ципрас проведе зустріч зі своїми провідними радниками у четвер вдень перед тим, як ухвалити остаточне рішення.

Як відзначає видання, одна група радників прем'єра закликає його провести вибори щонайпізніше протягом 20-27 вересня, щоб уряд зміг подолати внутрішній розкол.

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Водночас інша група радить Ципрасу проводити вибори не раніше 11 жовтня для того, щоб мати можливість імплементувати частину реформ, передбачених новою програмою фіндопомоги та побудувати довірливі відносини з кредиторами.

Одним з представників першої групи є міністр енергетики Греції Панос Скурлетіс, який вважає, що потрібно вирішувати питання розколу в правлячій партії швидко.

"Нам потрібно прояснити політичний ландшафт. Нам треба знати, чи має уряд парламентську більшість, чи ні", - зауважив він в коментарі місцевому телебаченню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ципрас допускає проведення референдуму серед членів своєї партії СІРІЗА щодо угоди з кредиторами.

Як відомо, 20 серпня Греція отримала 13 млрд євро в рамках першого траншу фіндопомоги. При цьому 12 млрд з цих коштів будуть використані для погашення заборгованості, в тому числі і бридж-кредиту, який надавався раніше.