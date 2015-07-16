Дострокові вибори в Греції можуть відбутися вже восени

Про це повідомляє Reuters.

"Цілком ймовірно, що вибори пройдуть у вересні або жовтні, в залежності від розвитку подій", — сказав Вуцис.

На референдумі 5 липня грецькі виборці відкинули пропозицію кредиторів з ЄС про проведення скорочень в обмін на продовження зовнішнього фінансування країни. Увечері в четвер Греція направила кредиторам програму реформ, необхідну для укладення угоди.

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Прем'єр-міністр Греції Ціпрас заявляв, що не має наміру створювати уряд національної єдності з тими, хто голосував за ультиматуми, і від урядової коаліції і парламентської більшості при голосуванні залежить, чи будуть проводитись дострокові вибори.

Раніше вже повідомлялося, що вибори можуть пройти, швидше за все, в кінці вересня або в жовтні, коли закінчиться масовий туристичний сезон.