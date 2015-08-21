Ердоган оголосив дострокові парламентські вибори в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, після тижнів спроб узгодити коаліційну угоду з представниками опозиційних партій, оголосив дату проведення дострокових виборів до парламенту. Вони пройдуть 1 листопада, повідомляє REUTERS.

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До того часу буде сформовано тимчасовий уряд. Відповідне доручення Ердоган дав діючому прем'єр-міністру країни Ахмету Даватоглу.

Нагадаємо, що на початку червня цього року в Туреччині відбулися парламентські вибори, на яких провладна партія "Справедливість і Розвиток", лідером якої є президент Ердоган, вперше за 13 років не отримала парламентську більшість. Кінцевий термін переговорів про коаліцію із опозиційними силами закінчується 23 серпня.