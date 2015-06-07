У Туреччині розпочалися парламентські вибори

Туреччина вперше з початку президентства Реджепа Таїпа Ердоган обирає парламент. Виборчі дільниці, які розпочали роботу зранку неділі, 7 червня, зачиняться о 17.00 за місцевим часом, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформаційне агентство AFP.

Право голосу у країні мають близько 54 мільйонів громадян, які обирають своїх представників до Великих національних зборів в Анкарі. Перші підсумки голосування очікуються вже недільного вечора.

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Згідно з опитуваннями, лідируючою силою у країні лишається ісламсько-консервативна партія AKP правлячого президента Ердогана. Утім, за прогнозами експертів, згадана партія зазнає певних втрат голосів виборців, інформує агенція dpa.

Натомість увага прикута до опозиційної курдської "Демократичної партії народів" (HDP). Якщо ця політична сила подолає 10-відсотковий бар'єр та здобуте місця в парламенті, правляча AKP не одержить бажаних 60 відсотків із 330 місць у Великих національних зборах. Саме така кількість мандатів потрібна для проведення конституційної реформи, яка має надати більше повноважень президентові країни.