Росіяни тепер зможуть поскаржитися на продаж санкційної продукції

Про це повідомляє прес-служба московського управління цього відомства.

«З метою реалізації вимог указу президента Російської Федерації від 6 серпня 2014 року № 560 «Про застосування окремих спеціальних економічних заходів у цілях забезпечення безпеки Російської Федерації» управлінням "Росспоживнагляду" по м. Москві відкрито «Гарячу лінію» для прийому звернень громадян із питань продажу санкційних товарів", - йдеться в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що генеральна прокуратура Росії організувала гарячу лінію для прийому повідомлень про факти нелегального ввезення в країну і реалізації товарів, заборонених в рамках "продовольчих контрсанкций".