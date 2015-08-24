Роскомнагляд вирішив заблокувати сторінку у Вікіпедії

"Протиправний характер розміщеної у Вікіпедії інформації підтверджений експертизою та відповідним рішенням ФСКН РФ", - підкреслили у відомстві, передає Бі-бі-сі.

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Раніше повідомлялося, що Вікіпедія знайшла спосіб уникнути блокування, змінивши адресу статті про способи приготування наркотичної речовини, однак Роскомнагляд це не влаштувало.

"Дії з переміщення зазначеної статті на іншу URL-адресу, зроблені раніше адміністрацією російського сегмента інтернет-енциклопедії, не обмежили доступ користувачів до інформації, визнаної судом забороненою", - йдеться в повідомленні відомства.

У Роскомнагляді повідомляли, що блокування окремої сторінки інтернет-енциклопедії може призвести до блокування всієї Вікіпедії через особливості функціонування протоколу HTTPS.

20 серпня Роскомнагляд пригрозив Вікіпедії блокуванням, якщо ресурс не видалить статтю, в якій міститься інформація про приготування наркотику.