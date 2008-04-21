Богатирьова здійснить робочий візит до Польщі (програма)

22-23 квітня відбудеться робочий візит секретаря Ради національної безпеки і оборони Раїси БОГАТИРЬОВОЇ до Республіки Польща.

Як повідомили УНІАН в Апараті РНБО України, метою першого робочого візиту Р.БОГАТИРЬОВОЇ до Польщі є розширення співпраці та обмін інформацією з керівництвом польської держави, обговорення широкого кола актуальних питань двостороннього співробітництва в економічній, енергетичній, транспортній, сільськогосподарській, науково-технічній та інших сферах, вироблення спільної позиції та розширення взаємодії у сфері безпеки і оборони.

У рамках візиту відбудеться робоча зустріч секретаря РНБО України з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Владиславом СТАСЯКОМ. Очікується, що сторони підпишуть Заключне комюніке та Програму співробітництва між Апаратом РНБО України та Бюро національної безпеки Республіки Польща на 2008-2009 рр.

Також у ході візиту заплановані зустрічі секретаря РНБО України з Президентом Республіки Польща Лєхом КАЧИНСЬКИМ, маршалком Сейму Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ, державним секретарем Канцелярії голови Ради Міністрів Польщі, координатором спеціальних служб Яцеком ЦІХОЦЬКИМ, керівником Агентства внутрішньої безпеки Польщі підполковником Кшиштофом БОНДАРИКОМ.