У австралійського рибалки конфіскували бомбу часів Другої світової
07:36, 26 серпня 2015Світ
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Австралійська поліція конфіскувала у рибалки бомбу часів Другої світової війни, яка не розірвалася, після того як чоловік "похвалився" знахідкою всьому місту.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Житель маленького містечка Мілінгімбі на півночі країни Деміан Ламсден, що займається полюванням на крабів, знайшов невелику бомбу дорогою з роботи. Він поклав вибуховий пристрій в задню частину свого пікапа і став возити його по місту, щоб показати іншим мешканцям.
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Ламсден збирався зберігати бомбу на видному місці на камінній полиці у себе в будинку. Однак, коли він відправив фотографію вибухового пристрою своєму начальнику, той зателефонував у поліцію.
Поліцейські змусили Ламсдена і його родину залишити будинок, поки там працювали сапери. Бомбу пізніше військові підірвали.
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