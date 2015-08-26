У австралійського рибалки конфіскували бомбу часів Другої світової

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Житель маленького містечка Мілінгімбі на півночі країни Деміан Ламсден, що займається полюванням на крабів, знайшов невелику бомбу дорогою з роботи. Він поклав вибуховий пристрій в задню частину свого пікапа і став возити його по місту, щоб показати іншим мешканцям.

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Ламсден збирався зберігати бомбу на видному місці на камінній полиці у себе в будинку. Однак, коли він відправив фотографію вибухового пристрою своєму начальнику, той зателефонував у поліцію.

Поліцейські змусили Ламсдена і його родину залишити будинок, поки там працювали сапери. Бомбу пізніше військові підірвали.