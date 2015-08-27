Вбивця американських журналістів пояснив мотиви свого вчинку
Вестер Чи Фланаган, який застрелив у прямому ефірі кореспондента та оператора каналу WDBJ7 в штаті Вірджинія, після нападу направив повідомлення по факсу в ABC News, в якому пояснив свій вчинок.
У повідомленні йдеться, що він був обурений расовою дискримінацією, що існує в США, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами Фланагана, він стикався з дискримінацією відразу за кількома ознаками - через те, що він був чорношкірим і геєм.
Фланаган - колишній співробітник телекомпанії WDBJ7, не так давно звільнений з роботи, також повідомив, що зазнавав утисків на роботі.
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Як повідомлялося, Фланаган намагався покінчити з собою в своїй машині після поліцейської погоні. Чоловік вижив після пострілу і був доставлений в лікарню для надання допомоги, проте врятувати його не вдалося.
24-річна репортер Елісон Паркер і 27-річний оператор Адам Уард були вбиті в ході інтерв'ю у місті Монета.