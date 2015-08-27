Курди за підтримки американських безпілотників відбили у ІДІЛ 10 сіл в Іраку

Про це повідомляє Reuters.

Наступ курдів почався на світанку в районі міста Дакук, який розташований в 175 км на північ від Багдада, а до вечора того ж дня курдські війська взяли під свій контроль територію площею 250 кв км.

Повідомляється, що вперше за кілька місяців зрушився фронт на півночі Іраку між курдами і бойовиками ІДІЛ.

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На даний момент курди контролюють більшу частину території, яку вони вважають своєю, і у них немає стимулів, щоб заглиблюватися далі в контрольовану арабами-шиїтами територію, за винятком, якщо це необхідно з міркувань безпеки.