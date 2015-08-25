Естонія побудує стіну на кордоні з Росією

Таке рішення, як повідомляє видання Postimees, прийняв Департамент поліції і прикордонної охорони країни. Вартість проекту оцінюється в 71 млн євро. Його реалізацію планується почати в 2018 році. Відзначається, що в доповнення до стіни пропонується встановити огородження, яке буде заважати пересуванню диких тварин.

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На заболочених ділянках кордону стіну будувати не будуть: там встановлять прикордонні стовпи і прокладуть контрольну смугу. У Чудському озері розмістять понад 600 прикордонних буйків.

Вздовж кордону встановлять відеокамери. Патрулювати територію будуть також за допомогою безпілотників.

На початку серпня з аналогічною ініціативою виступило міністерство внутрішніх справ Латвії. Голова МВС Ріхард Козловскис заявляв, що загородження допоможе в боротьбі з нелегальними мігрантами з Середньої Азії і Далекого Сходу. За його словами, будівництво займе 4 роки і коштуватиме 17 млн євро.

Протяжність сухопутного кордону Естонії з Росією становить 324,8 км, морський - 142 км.