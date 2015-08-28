У Росії знову проведено обшук у колишнього вчителя, раніше засудженого за проукраїнські вірші

Про це він розповів виданню "Дождь" в п'ятницю, 28 серпня.

За словами Бившева, троє співробітників поліції, один із яких працює в управлінні МВС по протидії екстремізму, прийшли до нього рано вранці й проводили обшук більше двох годин. Вони показали Бившеву документ про обшук за підписом судді, яка вела минулу справу проти нього. Поліцейські пояснили, що обшук проводиться через інцидент із спробою підпалу будівлі прокуратури в Кромах в ніч на 6 серпня.

У Бившева вилучили п'ять флеш-карт «з літературними матеріалами, інтерв'ю та матеріалами за книгами», а також ноутбук. Він був куплений на гроші, які зібрали прихильники Бившева після того, як його комп'ютер вилучили за рішенням суду.

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Потім він поїхав на допит, де йому ставили питання про підпал прокуратури. У нього зняли відбитки пальців.

Бившев передбачає, що обшук був лише приводом для того, щоб позбавити його доступу в інтернет, оскільки він продовжує висловлювати свою думку, неугодну владі.

У МВС РФ поки не прокоментували дії своїх співробітників.

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Як повідомляв УНІАН, суд селища Кроми Орловської області засудив до шести місяців громадських робіт вчителя та поета Олександра Бившева, визнаного винним в екстремізмі й розпалюванні національної ворожнечі.

Раніше повідомлялося, що донос на Бившева надіслав його колега, якийсь "патріот Криму", та співробітники школи дружно його підтримали, зокрема, директор школи Людмила Агошкова відразу звернулася до колишнього прокурора Кромського району.

Примітно, що всі без винятку працівники школи, що виступити свідками обвинувачення, плуталися у свідченнях і не пам'ятали, про що вірш.