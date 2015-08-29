Потужний шторм зруйнував державу в Карибському басейні
11:32, 29 серпня 2015Світ
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У результаті тропічного шторму Еріка, який обрушився на декілька країн Карибського басейну, на острові Домініка загинули щонайменше 20 людей, ще 31 пропали безвісти.
Ступінь руйнувань грандіозна / twitter
Про це повідомляє Associated Press.
Прем'єр-міністр Домініки Рузвельт Скерріт заявив, що заподіяний державі збиток відкинув її на 20 років назад, знищені сотні будинків, мостів і доріг. "Ступінь руйнувань грандіозна. Це набагато гірше, ніж очікувалося", - сказав Скерріт.
"Нам, по суті, заново потрібно відбудувати Домініку", - підкреслив прем'єр-міністр.
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Повідомляється, що аеропорти Домініки залишаються закритими, владі до цих пір не вдалося дістатися низки населених пунктів, які були відрізані повінню та зсувами.
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