Потужний шторм зруйнував державу в Карибському басейні

Про це повідомляє Associated Press.

Прем'єр-міністр Домініки Рузвельт Скерріт заявив, що заподіяний державі збиток відкинув її на 20 років назад, знищені сотні будинків, мостів і доріг. "Ступінь руйнувань грандіозна. Це набагато гірше, ніж очікувалося", - сказав Скерріт.

"Нам, по суті, заново потрібно відбудувати Домініку", - підкреслив прем'єр-міністр.

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Повідомляється, що аеропорти Домініки залишаються закритими, владі до цих пір не вдалося дістатися низки населених пунктів, які були відрізані повінню та зсувами.