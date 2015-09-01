Папа Римський дозволив прощати гріх аборту

14:49, 01 вересня 2015
Світ
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Папа Римський Франциск дозволив священикам відпускати жінкам гріх аборту.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Як йдеться в заяві Ватикану, Франциск «зустрічав багатьох жінок, які несуть у своєму серці шрам від цього хворобливого рішення».

Дозвіл священикам оголошувати про прощення цього гріха вважається одним з важливих кроків понтифіка з оновлення образу католицької церкви.

Як повідомляв УНІАН, раніше Папа Римський виступив проти довічного понтифікату.

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