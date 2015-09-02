ВВС: Тисячі нових мігрантів дісталися Греції (фоторепортаж)

Два судна, на борту яких були понад 4,4 тис. людей, прибули у порт Пірей, що неподалік Афін, повідомляє ВВС Україна.

Грецький уряд готується до міжнародних переговорів щодо дій у ситуації, коли до берегів країни постійно прибувають тисячі людей з іншого боку Середземного моря.

За даними Frontex, агентства ЄС з контролю кордонів, лише за минулий тиждень на територію Греції потрапили 23 тис. мігрантів.

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Від початку року до Греції прибуло більше 160 тис. людей. Це вже перевищує загальні показники минулого року.

Уряд заявив, що у нього немає достатньо ресурсів для того, щоб дбати про стількох новоприбулих, однак громадські активісти наполягають на, щоб влада докладала більше зусиль.

У вівторок президент Греції Прокопіс Павлопулос у телефонній розмові з французьким колегою Франсуа Олландом наголосив, що ситуація з мігрантами має обговорюватися на найвищому рівні у Євросоюзі.