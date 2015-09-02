У Росії можуть почати створювати приватні в'язниці

Можливість їх організації буде обговорюватися на громадській раді при ФСВП в кінці вересня.

Створення приватних в'язниць допоможе поліпшити умови утримання ув'язнених, — повідомив в інтерв'ю член Громадської ради при ФСВП Владислав Гриб, пише Эхо-Москвы з посиланням на ТАСС.

За його словами, в Росії не вистачає грошей для підтримки тюремної системи. Для цього потрібно залучати інвесторів, щоб вони займалися ліквідацією старих ізоляторів і будували нові споруди.

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"І це цілком нормально, є різний досвід і в країнах БРІКС, і в США, і в Європі. Головне, щоб держава створила нормальні умови для відбування покарання. Воно не повинне бути пов'язане з якимось нестерпними побутовими умовами. Це цілком нормальний проект, і я скажу, навіть іноді буде економніше, ніж через систему ФСВП", - заявив він.

Гриб також зазначив, що зараз будівлі багатьох виправних установ не відповідають нормам безпеки і комфорту.