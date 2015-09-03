Росія, Білорусь і Сербія тренують десантників для протидії "майдану"

У ньому беруть участь десантники з Росії, Білорусі та Сербії, повідомляє Газета.ру.

Видання зазначає, що участь ВДВ у навчаннях з протидії заворушенням пов'язана з тим, що "на їх основі можуть бути створені сили швидкого реагування".

У навчаннях, які триватимуть до 5 вересня, беруть участь 700 військовослужбовців з трьох країн. У них задіяно 20 літаків і вертольотів військово-космічних сил Росії та 100 одиниць російської та білоруської техніки. Також у навчаннях беруть участь десантна рота з Сербії, дві роти спецназу з Білорусі та гвардійський десантно-штурмовий батальйон з Росії.

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"Від звичайних навчань десантників вони відрізняються тим, що бійці ВДВ будуть задіяні у відпрацюванні протидій "масовим заворушенням", пише видання.

"У ході навчань буде широко застосовуватися нелетальну зброю в якості першої фази спецоперації щодо запобігання заворушень і нагнітанню обстановки в умовній країні", — заявив командувач ВДВ РФ Володимир Шаманов. В якості прикладу він згадав якийсь "сценарій майдану".