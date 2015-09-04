У Китаї пройшов військовий парад, присвячений ювілею закінчення Другої світової війни (фото, відео)
Китай провів парад, присвячений ювілею закінчення Другої світової війни: напередодні виповнилося 70 років з дня капітуляції Японії.
Про це повідомляє DT.ua з посиланням на видання The Telegraph.
"Повз лідера КНР Сі Цзіньпіна пройшли 12 тисяч солдатів, проїхали танки і бронемашини, а в небі – "проревіли" військові літаки", - пише видання.
По площі проїхалося більше 500 одиниць техніки, паралельно з цим над Пекіном пролетіло близько 200 військових літаків у складі 11 авіагруп. У параді взяли участь 1000 іноземних солдатів з 17 країн, зокрема й Росії.
На параді, який не відвідали західні лідери, Китай продемонстрував нову ракету, здатну знищити авіаносець. Протикорабельну балістичну ракету DF-21D китайські ЗМІ назвали "козирем" на військовому параді.
Незважаючи на те, що Китай відіграє все більш активну роль на світовій арені і втягнутий в серію територіальних спорів з сусідами, в четвер Цзіньпін пообіцяв скоротити чисельність армії на 300 тисяч осіб.
Деякі експерти кажуть, що Китай таким чином прагне дати месидж своїм конкурентами за кордоном - особливо Японії, він хоче підкреслити свою силу на світовій арені.
"Демонструючи так багато нових систем зброї і виступаючи за порядок після Другої світової війни, Китай намагається передати повідомлення, що він відновився, що його повинні поважати, а "китайська мрія" здійснилася завдяки Комуністичної партії", - вважає експерт Артур Дін.
Керрі Браун, професор китайської політики та директор Центру досліджень Китаю при Університеті Сіднея, каже, що парад – це месидж все ж внутрішній аудиторії.
"Вони кажуть, що Китай ніколи не стане жертвою, що в даний час він сильний і впевнений у собі", - підкреслює Браун.
На параді був присутній російський президент Володимир Путін. Лідери західних країн приїхали в КНР, проте присутні на параді генсек ООН Пан Гі Мун, колишній канцлер ФРН Герхард Шредер і екс-прем'єр Великобританії Тоні Блер.