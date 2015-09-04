Байден не певен, що йому варто балотуватися у президенти США

Про це він заявив, виступаючи в Атланті з промовою про міжнародну політику, повідомляє BBC-Україна.

72-річний політик вирішує, чи варто йому брати участь у президентській гонці втретє.

За його словами, балотуватися на посаду президента буде недоречно, якщо він не зможе присвятити цьому все серце та душу.

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Заклики до Байдена взяти участь у передвиборчій гонці лунають дедалі частіше, оскільки кампанія Гіларі Клінтон опинилася під загрозою після скандалу з використанням особистої електронної пошти.

Пані Клінтон зазнала запеклої критики з боку Республіканської партії, коли з'ясувалося, що вона, перебуваючи на посаді держсекретаря США, використовувала особистий сервер для службового листування.

Раніше УНІАН повідомляв, щоБайден може виступити проти Гілларі Клінтон на майбутніх праймеріз - попередніх виборах кандидатів на посаду президента США від Демократичної партії в штатах Айова і Нью-Гемпшир в лютому наступного року.

А відомий американський підприємець Дональд Трамп лідирує серед претендентів на посаду президента США від республіканців. За нього зараз готові проголосувати 18% прихильників цієї партії. На 3% відстає Джеб Буш.