У Обами заявили, що нові санкції повинні змусити Путіна змінити свої плани щодо України

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

Він підкреслив, що вже майже півтора року США ефективно співпрацюють зі своїми європейськими партнерами у напрямку економічної ізоляції російського уряду і окремих високопоставлених чиновників.

За словами прес-секретаря Білого дому, санкції вже зробили негативний вплив на російську економіку і повинні змусити президента РФ Володимира Путіна змінити свої плани щодо України. Джош Ернест заявив, що поки немає тієї реакції російської сторони, на яку США і деякі країни Європи розраховували. Він нагадав слова президента США Обами, що як тільки Росія почне виконувати свої зобов'язання, прийняті на переговорах з європейськими лідерами, США і Європа зможуть почати послаблювати санкції.

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"Однак ми поки не бачимо нічого, що свідчило б про те, що Росія виконує ці зобов'язання. У дійсності ми спостерігаємо протилежне – Росія продовжує порушувати ці зобов'язання, що викликає серйозну стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських партнерів. Це, як ви знаєте, продовжує чинити негативний вплив на російську економіку", – підкреслив представник Білого дому.

Раніше російське МЗС заявило, що Москва відреагує на нові санкції США. Як зазначили у відомстві, заходи не обов'язково будуть "дзеркальними". У США не повинно бути ілюзій щодо можливості продовжувати цю лінію без негативних наслідків для себе", – йдеться в заяві. У російському відомстві вкотре оголосили США винними в "масштабній кризі в Україні".