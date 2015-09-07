У Молдові затримали знімальну групу пропагандистського телеканалу LifeNews

Про це повідомили самі журналісти пропагандистського телеканалу РФ, передає LifeNews.

"Ось вже дев'ята година пішла, як ми з моєю колегою Наталією Калишевою перебуваємо у транзитній зоні аеропорту Кишинева. Досі нам не повернули паспорти", - стверджує кореспондент LifeNews Олексій Казанников.

За його словами, історія із затриманням почалася, коли кореспондент і оператор проходили паспортний контроль.

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Повідомляється, що митники попросили репортерів заповнити митну декларацію, а пізніше перевірили весь багаж і забрали флеш-карту, на якій був записаний репортаж Олексія Казанникова.

При цьому митники заявили, що інформація з репортажу заборонена на території республіки Молдова.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 вересня в Кишиневі мітингувальники вимагали відставки президента Молдови Ніколає Тімофті і проведення дострокових виборів парламенту.