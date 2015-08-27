Польща відмовляється від мігрантів з Африки через очікування напливу біженців з України

Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав в інтерв'ю газеті Bild, повідомляє Deutsche Welle.

"Польща як країна-член ЄС, звичайно, готова демонструвати солідарність, однак, що стосується біженців, то у нас є особлива проблема через конфлікт в Україні", - зазначив Дуда.

Він пояснив, що доки на сході України тривають бої між проросійськими терористами і українською армією, "тисячі нових біженців і далі залишатимуть цю країну, головним чином, у напрямку Угорщини та Польщі".

Вже зараз є ознаки того, що кількасот тисяч українців хочуть втекти до Польщі, повідомив польський президент, зазначивши, що "іншим державам Європи слід враховувати це, коли ми говоримо про готовність до допомоги".

"У разі нової ескалації ситуації в Україні, до нас як до найближчого сусіда направляться набагато більше біженців", - вважає президент Польщі.

Щодо нинішньої кризи з масовим напливом нелегальних мігрантів до Євросоюзу Дуда закликав "боротися з корінням" цієї проблеми, причому в першу чергу - в тих країнах, звідки прибувають біженці. Польський президент пояснив, що слід посилити боротьбу «з організованими бандами контрабандистів», які наживають багатомільярдні бариші на стражданнях біженців.

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Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель різко засудила радикальні виступи проти мігрантів. Десятки людей, у тому числі кілька поліцейських, отримали поранення у вихідні в ході заворушень біля центру для мігрантів в місті Heidenau під Дрезденом.

Число мігрантів біля кордонів Євросоюзу досягло в липні 107 500 осіб. Більше половини з них хочуть дістатися до Німеччини. Більшість цих мігрантів - із Сирії, Афганістану та африканських країн.