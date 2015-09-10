У Конгресі США відкладено голосування по резолюції, яка відкидає угоду з Іраном

Про це повідомив в середу журналістам лідер республіканської більшості Кевін Маккарті після закритої наради, на якій розглядався запасний план дій супротивників угоди з ісламською республікою, передає ТАСС.

В даний час вони не набирають в обох палатах Конгресу достатньої кількості голосів, щоб подолати вето, яке президент Барак Обама може накласти на їх резолюцію.

У зв'язку з цим республіканці вирішили підготувати три інших документа, також спрямованих на зрив домовленості, укладеної між Іраном і п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН і Німеччиною.

Читайте такожРадбез ООН одноголосно прийняла резолюцію на підтримку ядерної угоди з Іраном

За словами Маккарті, нові законопроекти передбачають "продовження дискусій в Конгресі США за угодою з ІРІ, заборона на скасування антиіранських санкцій та голосування на підтримку ядерної угоди", яке свідомо приречене на провал.

У Палаті представників противники домовленості з Тегераном мають достатньо міцні позиції, в той час як у Сенаті 42 законодавці із 100 виступили на підтримку цього документа. Це означає, що резолюція, підготовлена республіканцями, не тільки не набере там кваліфікованої більшості в дві третини голосів, але і, можливо, взагалі не буде поставлено на голосування.

Щоб обговорити і прийняти остаточне рішення з приводу угоди з Іраном у Конгресу США залишається рівно тиждень. Термін 60 днів, який американські законодавці відвели собі, щоб вивчити ядерну угоду з Ісламською Республікою, закінчується 17 вересня.

Читайте такожСанкції проти Ірану можуть зняти на початку 2016 року

Раніше УНІАН повідомляв, що в Конгресі США представлена резолюція про несхвалення угоди з Іраном щодо ядерної програми. "Голова комітету у закордонних справах Конгресу США Ед Ройс представив проект, який запобігає впровадження адміністрацією Обами угоди з Іраном", йдеться в повідомленні.