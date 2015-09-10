Бойовики "Ісламської держави" вимагають викуп за двох заручників з Норвегії та Китаю

Як передає російська служба ВВС, фотографії двох заручників у середу були опубліковані в новому номері пропагандистського журналу джихадистів "Ісламської держави "Дабік" (Dabiq).

У журналі на останніх сторінках розміщені фотографії двох чоловіків, одягнених у жовті роби. Фото супроводжується підписом "на продаж".

Прем'єр Норвегії Ерна Солберг на прес-конференції в середу підтвердила, що джихадисти утримують у заручниках норвежця. За її словами, все свідчить про те, що її співвітчизник перебуває в полоні у "Ісламської держави". За словаи Солберг, чоловіка було викрадено бойовиками у січні.

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"Викрадачі висунули низку вимог, вони просять велику грошову суму як викуп", - повідомила прем'єр Норвегії. Вона наголосила, що Норвегія не виплачує викуп і не має наміру піддаватися тиску "терористів і злочинців."

У публікації викрадачі не вказали ні суму, яку вони хочуть отримати за заручників, ні час, до якого вони можуть бути викуплені.

Пекін поки що не прокоментував повідомлення джихадистів про заручника з КНР.