Компанія 21st Century Fox викупила акції National Geographic

Американське «Національне географічне товариство» заявило про продаж журналу National Geographic, а також ряду інших своїх активів компанії 21st Century Fox, що належить медіамагнату мільярдеру Руперту Мердоку. Про це повідомляє Комерсант із посиланням на The New York Times.

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Угода обійшлася Мердоку в $725 млн. 73% з об'єднаних медіа-активів будуть належати пану Мердоку. Решту акцій отримають топ-менеджери National Geographic Society. Першим головою правління National Geographic Partners буде призначений Гері Нелл, виконавчий директор National Geographic Society.

Однією з причин продажу стало те, що журнал National Geographic, як і більшість друкованих видань переживає не кращі економічні часи у зв'язку з приходом цифрових технологій. Як показує статистика, в кінці 1980-х тираж журналу становив 12 млн примірників, тоді як останнім часом цей показник впав до 3,5 млн.