У США намагаються загасити масштабну пожежу на нафтопідприємстві (відео)
10:58, 10 вересня 2015Світ
200 0
У штаті Арізона (США) сталася пожежа на нафтопереробному підприємстві Solvent Recy-Clean.
З розташованих поблизу будівель евакуювали людей / Скріншот із відео
Кілька резервуарів з горючими газами вибухнули, в небо здіймалися хмари чорного диму, передає "Апостроф" з посиланням на канал "RT TV".
Полум'я швидко розповсюдилося. Дим від згорілих резервуарів з пропаном було видно за багато кілометрів.
На місці працюють 40 пожежних розрахунків. З розташованих поблизу будівель провели евакуацію.
Як учора повідомляв УНІАН, на машинобудівному заводі в чеському місті Поличка вибухнуло 500 тонн пороху, дві людини отримали поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter