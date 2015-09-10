У США намагаються загасити масштабну пожежу на нафтопідприємстві (відео)

Кілька резервуарів з горючими газами вибухнули, в небо здіймалися хмари чорного диму, передає "Апостроф" з посиланням на канал "RT TV".

Полум'я швидко розповсюдилося. Дим від згорілих резервуарів з пропаном було видно за багато кілометрів.

На місці працюють 40 пожежних розрахунків. З розташованих поблизу будівель провели евакуацію.

Як учора повідомляв УНІАН, на машинобудівному заводі в чеському місті Поличка вибухнуло 500 тонн пороху, дві людини отримали поранення.