На заводі в Чехії вибухнуло 500 тонн пороху (відео)

"Дві людини отримали поранення", - повідомила журналістам представник поліції республіки Гана Кайзарова.

"Вибух стався приблизно о 07:30 за середньоєвропейським часом, - зазначила вона. - Після вибуху на підприємстві виникла пожежа. На щастя, загиблих і серйозно постраждалих немає", повідомляє ТАСС.

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Машинобудівний завод в Поличці спеціалізується на роботі з вибухонебезпечними матеріалами. Порох, за даними поліції, перебував на складі підприємства. Причини НП встановлює слідство.