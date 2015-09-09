На заводі в Чехії вибухнуло 500 тонн пороху (відео)
13:52, 09 вересня 2015Світ
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На машинобудівному заводі в чеському місті Поличка сьогодні вибухнуло 500 тонн пороху.
"Дві людини отримали поранення", - повідомила журналістам представник поліції республіки Гана Кайзарова.
"Вибух стався приблизно о 07:30 за середньоєвропейським часом, - зазначила вона. - Після вибуху на підприємстві виникла пожежа. На щастя, загиблих і серйозно постраждалих немає", повідомляє ТАСС.
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Машинобудівний завод в Поличці спеціалізується на роботі з вибухонебезпечними матеріалами. Порох, за даними поліції, перебував на складі підприємства. Причини НП встановлює слідство.
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