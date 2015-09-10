В Японії починається тиждень, присвячений запобіганню самогубствам

Заходи відбуваються в рамках Всесвітнього дня запобігання самогубствам, який за рішенням ООН проводиться 10 вересня, передає російська служба ВВС.

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Японія залишається на другому місці після Росії за кількістю самогубств серед країн "Великої вісімки". В Японії відбувається 18,5 самогубств на 100 тисяч населення, у Росії - 19,5, у США - 12,1, у Британії - 6,2.

Упродовж тижня в Японії будуть відкриті гарячі лінії для людей, які замислюються про самогубство як про спосіб "виходу зі складних життєвих ситуацій". На вулицях міст і в громадському транспорті з'явилася соціальна реклама, яка, як сподівається влада Японії, допоможе знизити кількість самогубств у країні.

У 2014 році в Японії майже 25,5 тисяч осіб покінчили життя самогубством. Рахунки з життям у Японії значно частіше зводять чоловіки, ніж жінки. Суїцид є головною причиною смертей серед молоді (у віковій групі від 15 до 34 років).

Кількість самогубств у світі, за даними ВООЗ, становить від 800 тисяч до мільйона на рік. Це означає, що кожного дня рахунки з життям зводять близько 3 тис. людей. Згідно з інформацією організації, у третьому тисячолітті від суїциду гине більше людей, ніж через всі війни і вбивства разом узяті. На суїцид, за даними ВООЗ, припадає близько половини всіх насильницьких смертей у світі.

Найвища кількість самогубств на 100 тисяч жителів - в Гайані (44,2), Південній Кореї (28,9) і Шрі-Ланці (28,8). Найменше самогубств відбувається в країнах з переважно мусульманським населенням (Саудівська Аравія - 0,4, Кувейт - 0,9).