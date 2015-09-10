Роскомнагляд може закрити доступ до відеосервісу Yahoo!

Генеральна прокуратура Росії виявила на одній зі сторінок сервісу екстремістський матеріал про "Ісламському державу"

Також деякі оператори вже почали закривати доступ до Yahoo! в Росії: багато користувачів скаржаться на те, що не можуть зайти і на інші сервіси Yahoo!, наприклад в фотосервіс Flickr, пишуть Ведомости.

Представник Yahoo! поки ніяк не прокоментував цей факт.

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Варто відзначити, що буде відбуватися блокування всього сайту, хоча зазвичай Роскомнагляд вносить до реєстру лише сторінки, на яких розміщений відповідний контент.

Раніше УНІАН повідомляв, що Роскомнагляд вносив у список заборонених сайтів онлайн-енциклопедію "Вікіпедія", за статтю про способи приготування наркотику. Через деякий час після редагування статті Вікіпедія була видалена зі списку.