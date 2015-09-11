Сенат США зірвав блокування ядерної угоди з Іраном
У сенаті США демократи заблокували резолюцію республіканців проти ядерної угоди з Іраном
Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на Reuters.
Під час процедурного голосування винесення резолюції про блокування угоди з Іраном підтримали 58 сенаторів при необхідному мінімумі в 60 голосів, проти висловилися 42 сенатора.
Всі, хто проголосував проти входять у фракцію Демократичної партії чи є незалежними сенаторами, які традиційно підтримують демократів.
У поширеній Білим домом заяві президент США Барак Обама назвав підсумки голосування перемогою дипломатії і міжнародної безпеки.
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Раніше УНІАН повідомляв, що керівництво Палати представників Конгресу США вирішив відкласти дебати і голосування за проектом резолюції, яке відкидає угоду щодо ядерної програми Ірану. Рішення було прийнято, оскільки противники угоди з ісламською республікою не набирали в обох палатах Конгресу достатньої кількості голосів, щоб подолати вето, яке президент Барак Обама може накласти на їх резолюцію.