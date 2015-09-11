Колишнього заступника міністра оборони Таджикистану ліквідовано - ЗМІ

Про це повідомляє агентство Asia-Plus.

Про це повідомило інформоване джерело зі складу учасників спецоперації.

«Дві години тому у Таджикистані у Рамитській ущелині було ліквідовано генерала-утікача Абдухалима Назарзода», - йдеться в повідомленні.

Подробиці не повідомляються.

Зараз готується офіційне повідомлення.

Між тим офіційна влада поки цю інформацію не підтверджує. Окремі джерела в силових структурах стверджують, що дана інформація не відповідає дійсності.

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Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура Таджикистану порушила кримінальну справу щодо колишнього заступника міністра оборони, генерал-майора Абдухалима Назарзоди і полковника міністерства оборони Джунайдулло Умарова. Як зазначається, що справу порушено за чотирма статтями Кримінального кодексу.

За даними слідчих органів, Умаров і Назарзода є організаторами атак в Душанбе і Вахдате.