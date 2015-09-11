При падінні крану на найбільшу мечеть Мекки загинули 65 осіб (фото, відео)
20:41, 11 вересня 2015Світ
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На найбільшу мечеть Мекки і світу впав будівельний кран. В даний час відомо про 65 загиблих, кількість постраждалих вже перевищила 180 людей.
На місці трагедії працюють бригади лікарів / @Saudiwoman
Як повідомило місцеве видання Saudi Gazette, за попередніми даними, кран впав через сильний вітер і опади, передають РИА Новости.
У всіх лікарнях поблизу місця трагедії оголошено про найвищий рівень готовності. Влада перекрила всі дороги до Великої мечеті, віддавши їх повністю в користування медичного транспорту.
Мечеть Аль-Харам - Заборонена мечеть - головна і найбільша в світі / @Saudiwoman
Мечеть Аль-Харам - Заборонена мечеть - головна і найбільша в світі мечеть, у внутрішньому дворі якої знаходиться головна святиня ісламу - Кааба. Влада Саудівської Аравії зараз готується приймати паломників-мусульман з усього світу, які відправляються на Хадж.
За останіми даними загинули 65 людей / @Saudiwoman
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