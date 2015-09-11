При падінні крану на найбільшу мечеть Мекки загинули 65 осіб (фото, відео)

20:41, 11 вересня 2015
Світ
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На найбільшу мечеть Мекки і світу впав будівельний кран. В даний час відомо про 65 загиблих, кількість постраждалих вже перевищила 180 людей.

@Saudiwoman

Як повідомило місцеве видання Saudi Gazette, за попередніми даними, кран впав через сильний вітер і опади, передають РИА Новости.

У всіх лікарнях поблизу місця трагедії оголошено про найвищий рівень готовності. Влада перекрила всі дороги до Великої мечеті, віддавши їх повністю в користування медичного транспорту.

@Saudiwoman

Мечеть Аль-Харам - Заборонена мечеть - головна і найбільша в світі мечеть, у внутрішньому дворі якої знаходиться головна святиня ісламу - Кааба. Влада Саудівської Аравії зараз готується приймати паломників-мусульман з усього світу, які відправляються на Хадж.

За останіми даними загинули 65 людей / @Saudiwoman
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