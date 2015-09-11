Кількість загиблих у найбільшій мечеті Мекки зросла до 87 осіб

Про це повідомляє громадянська оборона Саудівської Аравії, передають РИА Новости. За даними ЗМІ, причиною падіння стали сильні дощі та вітри.

Читайте такожПри падінні крану на найбільшу мечеть Мекки загинули 65 осіб (фото, відео)

Емір адміністративного округу Мекка в Саудівській Аравії Халед аль-Фейсал розпорядився скликати спеціальну комісію для розслідування причин трагедії.

Раніше повідомлялось про 65 загиблих і 184 постраждалих.

Мечеть Аль-Харам - Заборонена мечеть - головна і найбільша в світі мечеть, у внутрішньому дворі якої знаходиться головна святиня ісламу - Кааба.

Мекка в даний час заповнена бажаючими здійснити хадж.