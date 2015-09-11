У мечеті Мекки Аль-Харам, де впав кран, працюють 68 бригад рятувальників

Про це повідомила Саудівська організація Червоного півмісяця, передають РИА Новости.

Команди рятувальників і медиків прибули до мечеті не тільки з Мекки і її околиць, а й з міст Джидда і Таїф.

Згідно із повідомленням управління у справах двох святинь, інцидент трапився майже відразу, як закінчилася післеполуднева молитва. Кран впав в місці проходження паломників з двору мечеті.

Згідно попереднього розслідування, причиною обвалення баштового крана, який пробив дах і впав у двір мечеті Аль-Харам у момент знаходження там сотень паломників, які брали участь у головних обряди хаджу на території мечеті, стали сильні пориви вітру.

Раніше УНІАН повідомляв, що на найбільшу мечеть Мекки і світу впав будівельний кран. За попередніми даними, кран впав через сильний вітер і опади.

За останніми даними, кількість загиблих в результаті падіння крану на мечеть Аль-Харам в Мецці збільшилася до 87 осіб.