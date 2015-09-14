У МЗС РФ назвали "тупиковою логікою" відмову Києва від прямого діалогу із лідерами бойовиків
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "тупиковою логікою" відмову Києва від прямого діалогу із лідерами бойовиків "ДНР" і "ЛНР".
Про це пише РИА Новости.
Захарова переконана, що Київ повинен вести прямі переговори з так званими "представниками Донбасу", що, за її словами, передбачено Мінськими угодами.
"В мінських домовленостях чітко сказано, що конституційна реформа, питання виборів, взагалі подальшое співіснування цих територій повинні вирішуватися в прямому контакті, прямому діалозі з представниками Донбасу", — заявила Захарова.
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Також, представник МЗС Росії заявила, що самі угоди набули характер міжнародно-правового документу, оскільки були схвалені резолюцією Ради безпеки ООН. Також вона зазначила, що підписи голів "ДНР" і "ЛНР" стоять під Мінськими угодами.
Як повідомляв УНІАН, директор консульського департаменту МЗС РФ Євген Іванов заявив, що питання запровадження Україною нового типу посвідчень особи має обговорюватися з Москвою.