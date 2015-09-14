У МЗС РФ назвали "тупиковою логікою" відмову Києва від прямого діалогу із лідерами бойовиків

Про це пише РИА Новости.

Захарова переконана, що Київ повинен вести прямі переговори з так званими "представниками Донбасу", що, за її словами, передбачено Мінськими угодами.

"В мінських домовленостях чітко сказано, що конституційна реформа, питання виборів, взагалі подальшое співіснування цих територій повинні вирішуватися в прямому контакті, прямому діалозі з представниками Донбасу", — заявила Захарова.

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Також, представник МЗС Росії заявила, що самі угоди набули характер міжнародно-правового документу, оскільки були схвалені резолюцією Ради безпеки ООН. Також вона зазначила, що підписи голів "ДНР" і "ЛНР" стоять під Мінськими угодами.

Як повідомляв УНІАН, директор консульського департаменту МЗС РФ Євген Іванов заявив, що питання запровадження Україною нового типу посвідчень особи має обговорюватися з Москвою.