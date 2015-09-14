На Гаїті помер верховний лідер вудуїстів

Президент Гаїті Мішель Мартеллі на своїй сторінці на Twitter висловив свої співчуття, написавши, що смерть Бовуара стала "великою втратою для країни", повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

Бовуар покинув Гаїті в 1950 році, щоб вивчати хімію в Нью-Йорку. Закінчивши Сорбонну в Парижі, він повернувся до США, де працював в якості хіміка для приватних компаній. У 70-х роках він повернувся в Гаїті, де його вмираючий дід закликав Бовуара стати хунганом — священиком вуду.

Вуду тісно ототожнюється з історією рабства країни та її боротьбою за незалежність від французького колоніального панування.

Вуду практикується з 18-го століття, але в якості офіційної релігії Гаїті вона була визнана в 2003 році, в роки правління президента Жана-Бертрана Арістіда. Близько 70 відсотків гаїтян практикують вуду. По всій країні діють більше 60000 священиків вуду, багато з яких живуть в сільській місцевості.

Читайте такожУ Росії захисники православ'я продаватимуть ляльки вуду з обличчями західних політиків