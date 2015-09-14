На Гаїті помер верховний лідер вудуїстів
У суботу, 12 вересня, помер 79-річний Макс Геснер Бовуар, верховний лідер вуду, традиційної афро-карибської релігії на Гаїті. Про смерть Бовуара повідомила його родина.
Президент Гаїті Мішель Мартеллі на своїй сторінці на Twitter висловив свої співчуття, написавши, що смерть Бовуара стала "великою втратою для країни", повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.
Бовуар покинув Гаїті в 1950 році, щоб вивчати хімію в Нью-Йорку. Закінчивши Сорбонну в Парижі, він повернувся до США, де працював в якості хіміка для приватних компаній. У 70-х роках він повернувся в Гаїті, де його вмираючий дід закликав Бовуара стати хунганом — священиком вуду.
Вуду тісно ототожнюється з історією рабства країни та її боротьбою за незалежність від французького колоніального панування.
Вуду практикується з 18-го століття, але в якості офіційної релігії Гаїті вона була визнана в 2003 році, в роки правління президента Жана-Бертрана Арістіда. Близько 70 відсотків гаїтян практикують вуду. По всій країні діють більше 60000 священиків вуду, багато з яких живуть в сільській місцевості.
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