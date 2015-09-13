ЗМІ: У Сирії приземлилися 2 російських літака

Згідно з повідомленнями, літаки з 80 тонн гуманітарного вантажу на борту приземлилися в портовому місті Латакія на заході країни.

Латакія - опорний пункт президента Башара Ассада, відзначає агентство Франс прес. В регіоні проживає найбільша кількість алавітів, до яких належить Асад, повідомляє Російська служба ВВС.

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Раніше західні ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли про те, що Росія нарощує військову підтримку Сирії: зокрема, за даними агентства Рейтер, росіяни присутні в Сирії не тільки в ролі військових фахівців, але і безпосередньо втягнуті у бойові дії.

Стурбованість у зв'язку з цими повідомленнями висловлювали США і НАТО.

Російський МЗС у свою чергу заперечує повідомлення про направлення російської зброї до Сирії і розширення російської військової присутності.

В інтерв'ю Бі-бі-сі представник зовнішньополітичного відомства Марія Захарова заявила, що контакти між Москвою і Дамаском не виходять за межі угод з військово-технічного співробітництва.

Сирійська влада також заперечила інформацію про посилення військової підтримки з боку Росії.