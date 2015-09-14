Американська розвідка оприлюднила супутникові знімки російської бази у Сирії

17:57, 14 вересня 2015
Світ
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Розвідувально-аналітична компанія США Stratfor опублікувала знімки зі супутника, які, як стверджують автори доповіді, є доказом того, що військові РФ будують у сирійському аеропорту Латакія свою авіабазу.

Скриншот

Знімки були отримані ще 4 вересня, передає РБК, у розпорядженні якого опинився цей звіт.

На знімках видно, як в аеропорту зводяться два додаткові майданчики для вертольотів, а злітно-посадкова смуга по всій довжині розширюється для прийому важкої транспортної авіації.

Також на них можна побачити недавно побудовані вежі і будівлі, які, за версією Stratfor, можуть служити для розміщення військовослужбовців. Будівельні роботи ведуться по всьому аеропорту, в окремих його майданчиках старий асфальт був замінений на новий, випливає зі звіту.

Stratfor

Раніше західні ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли про те, що Росія нарощує військову підтримку Сирії: зокрема, за даними агентства Рейтер, росіяни присутні у Сирії не тільки в ролі військових фахівців, але і безпосередньо причетні до бойових дій.

Російське МЗС у свою чергу заперечує повідомлення про направлення російської зброї до Сирії і розширення російської військової присутності.

Учора державні сирійські ЗМІ повідомили, що два російських літаки з гуманітарною допомогою приземлилися в Сирії.

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