Американська розвідка оприлюднила супутникові знімки російської бази у Сирії

Знімки були отримані ще 4 вересня, передає РБК, у розпорядженні якого опинився цей звіт.

На знімках видно, як в аеропорту зводяться два додаткові майданчики для вертольотів, а злітно-посадкова смуга по всій довжині розширюється для прийому важкої транспортної авіації.

Також на них можна побачити недавно побудовані вежі і будівлі, які, за версією Stratfor, можуть служити для розміщення військовослужбовців. Будівельні роботи ведуться по всьому аеропорту, в окремих його майданчиках старий асфальт був замінений на новий, випливає зі звіту.

Раніше західні ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли про те, що Росія нарощує військову підтримку Сирії: зокрема, за даними агентства Рейтер, росіяни присутні у Сирії не тільки в ролі військових фахівців, але і безпосередньо причетні до бойових дій.

Російське МЗС у свою чергу заперечує повідомлення про направлення російської зброї до Сирії і розширення російської військової присутності.

Учора державні сирійські ЗМІ повідомили, що два російських літаки з гуманітарною допомогою приземлилися в Сирії.